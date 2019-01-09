2019-01-09T16:09:04+03:00
Общество

В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли автомобилиста из снежного плена

Его машину неожиданно вынесло на обочину, и он застрял [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Бугульминском районе на 321 километре трассы Казань-Оренбург сотрудники ГИБДД - лейтенант полиции Ренат Насыбуллин и младший сержант полиции Адель Фаритов, проезжая на патрульной машине заметили съехавший на обочину автомобиль «Хёндэ».

Возле этой иномарки находился пожилой водитель, который безуспешно пытался освободить свое авто из снежного плена. Как рассказал остановившимся полицейским мужчина, его машину неожиданно занесло, выкинуло на обочину и в итоге она застряла.

Сотрудники ГИБДД обогрели попавшего в беду водителя в салоне своего патрульного автомобиля, напоили горячим чаем. После чего правоохранители остановили проезжавший мимо грейдер. С помощью его иномарку удалось вернуть на дорогу. Тогда-то и выяснилось, почему машина слетела с дороги – было пробито одно из колес. Полицейские заменили его, и водитель смог продолжить свой путь.

В Татарстане сотрудники ГИБДД спасом автомобилиста из снежного плена.МВД по РТ

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