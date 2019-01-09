2019-01-09T17:01:16+03:00
Общество

В Казани больше месяца ищут 23-летнего парня, который ушел в летних кроссовках и пропал

В последний раз Владислава Кильдюшова видели 6 декабря на остановке по улице Авангардная
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УМВД России по городу КазаньФото: УМВД России по городу Казань
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Родные и близкие уже больше месяца не получали новостей о местонахождении и состоянии Владислава Кильдюшова. 23-летний молодой человек пропал без вести 6 декабря 2018 года. В последний раз его видели на остановке по улице Авангардная.

Парень ростом порядка 175 сантиметров имеет среднее телосложение и темные волосы. На момент исчезновения на Владиславе была темно-синяя вязанная шапка, зимняя тряпичная куртка темного цвета с капюшоном внутри с мехом белого цвета, перчатки коричневого цвета, зимние спортивные штаны темно-серого цвета, и белые летние кроссовки.

- Всех, кто обладает информацией о местонахождении данного лица, просим сообщить об этом по телефонам: 294-50-24, 89997592705, - пишет пресс-служба УМВД Казани.

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