2019-01-09T15:18:59+03:00
Общество

От 21 градуса мороза до 2 градусов тепла: в Татарстане прогнозируют резкое потепление

До плюсовых значений столбик термометра поднимется уже в ближайшую субботу
Владимир КРУПСКИЙ
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На дорогах могут появиться лужи.На дорогах могут появиться лужи.Фото: Иван ВИСЛОВ
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После морозов в Татарстан придет потепление. Причем, скачок температуры будет довольно резким. Правда, до потепления татарстанцам еще придется подождать.

Так, 10 января в республике прогнозируется облачная погода. Ночью температура воздуха будет колебаться от 16 до 21 градуса мороза. При прояснении - до 28 градусов ниже нуля. Днем - от 10 до 15 градусов со знаком "минус".

В пятницу, 11 января, характер погоды сильно не изменится. Разве что пойдет снег, а в некоторых районах республики возможна метель. Порывы ветра могут достигать 16 м/с. Ночью температура воздуха может опуститься до 24 градусов мороза. Днем - 9-14 градусов ниже нуля.

А вот 12 января и произойдет тот самый температурный скачок. Утром и днем прогнозируется сильный снег, который в дневные часы переквалифицируется в мокрый снег. На дорогах гололед. Порывы ветра будут достигать 20 м/с. Если ночью будет еще довольно морозно - до 21 градуса ниже нуля, то днем столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла.

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