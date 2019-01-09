Новогодние каникулы 2019 в Казани: главную елку города посетили около 200 тысяч человек

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:00:19+03:00

Она была установлена в ледовом городке у Центра семьи «Казан»

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Как заявил на брифинге в Кабмине Татарстана начальник управления культуры Казани Азат Абзалов, за прошедшие новогодние каникулы 2019 ледовый городок у Центра семьи «Казан», где установлена главная городская елка, посетили около 200 тысяч человек.

При этом по словам Абзалова, это еще не все. Счет посетителей городка еще ведется, ведь впереди празднование старого Нового года. Праздничная программа Центра семьи «Казан», начнется в 13.00 13 января.

В целом в столице Татарстана массовые гуляния, посвященные Новому году 2019, прошли на 60 городских площадках, которые расположены в каждом районе Казани.

Кроме того, на 19 общественных пространствах города были организованы около 140 праздничных мероприятий – концертов, ярмарок и спортивных турниров.

А музеи, концертные залы и библиотеки города посетили порядка 20 тысяч человек, Казанский Кремль в свою очередь пришли около 50 тысяч жителей и гостей столицы Татарстана.