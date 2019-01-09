Из бюджета Казани выделят 5 миллионов рублей на пожарную сигнализацию для школ и детсада
В нескольких казанских образовательных учреждениях установят пожарную сигнализацию и системы оповещения, а также управления эвакуацией. На это готовы потратить 5 миллионов рублей. Деньги уже выделены из бюджета города, а соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
В частности, работы коснутся школ №112 и 115, лицея №145, а также детского сада №36. Согласно техническому заданию, в них проведут демонтаж существующих систем, поставку и монтаж нового оборудования. В процессе работы все помещения здания (включая чердаки, подвалы и кладовые – Ред.) оснастят пожарными дымовыми оптико-электронными извещателями.
Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 1 февраля. Пожарная сигнализация должны быть установлена в школах и детском саду не позднее 1 мая текущего года.
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