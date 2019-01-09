Оргкомитет WorldSkills 2019 проведет свое ключевое заседание в Казани 24 января
Организационный комитет чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который в 2019 году пройдет в Казани, проведет свое ключевое заседание 24 января. Известно, что в нем примут участие вице-премьер России Татьяна Голикова и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Во время заседания комитет должен будет утверждить ряда окончательных решений, касающихся проведения чемпионата WorldSkills 2019.
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