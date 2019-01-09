2019-01-09T14:16:41+03:00
Происшествия

В Чебоксарах сгорел пункт проката коньков

Помещение отапливалось с помощью металлической печки
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС по Чувашии
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ЧП произошло ночью 8 января в Чебоксарах на улице 40 лет Октября. Возгорание заметили уже под утро, первые сообщения поступили в 6.00.

К приезду первых пожарных горело двухэтажное строение рядом с открытым катком в Кукшумском овраге Чебоксар. Огонь бушевал на площади 20 квадратных метров. Строение использовали как пункт проката и хранения коньков, раздевалок.

- Само помещение отапливалось с помощью металлической печки, - сообщили в МЧС Чувашии. - Пламя удалось потушить в 6.40. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сумма ущерба устанавливается, сообщили в МЧС республики. Но сам каток не пострадал.

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