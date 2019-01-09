Жителя Чувашии, проткнувшего полицейского гвоздем, отправят под суд
В ближайшее время на скамье подсудимых окажется 23-летний житель Чебоксар.
Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 17 октября 2018 года в столице Чувашии в полицию обратился житель одного из домов по улице Дементьева. По словам мужчины, его сосед сильно шумел в своей квартире и мешал всем спать. А когда заявитель попросил его вести себя тише, тот начал ему угрожать пистолетом, как потом оказалось сигнальным.
Полицейских обвиняемый встретил в подъезде, где внезапно ударил одного из них заточенным гвоздем в бок. Он попал в бронежилет, однако острие соскользнуло и все-таки ранило правоохранителя.
Напавшего задержали. При обыске его квартиры было обнаружено и изъято: муляж гранаты и ножи.
- Задержанного на время следствия поместили под стражу, - сообщили в СУ СКР Чувашии. – Расследование уголовного дела завершено и все материалы переданы в суд.
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