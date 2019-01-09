9 Янв. 2019 2019-01-09T13:13:57+03:00

Мужчина пришел с ружьем и получил от охранника "порцию" из газового баллончика. Фото: скриншот видео

Ему отказали в продолжении банкета, и мужчина вернулся с ружьем [видео]

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Уголовное дело в отншении 34-летнего жителя Набережных Челнов Азата Хикматуллина возбудили по статье "Покушение на убийство".

Как полагает следствие, Хикматуллин решил расправиться с охранниками ночного клуба на улице Кол Гали, когда 29 декабря его туда не пустили. Мужчина был пьян, и сотрудники службы безопасности клуба отказали ему в визите, на что Хикматуллин обиделся.

- Хикматуллин уехал домой, зарядил свое гладкоствольное самозарядное ружье четырьмя патронами и вернулся в развлекательное заведение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана. - Он попытался выстрелить в охранников, но они сумели отобрать у него ружье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/685450" frameborder="0"></iframe> Пьяный татарстанец пытался застрелить охранников ночного клуба.

Свою вину мужчина не признал. На время следствия его взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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