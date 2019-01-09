9 Янв. 2019 2019-01-09T13:38:24+03:00

Аттракцион был "установлен" в Боровом Матюшино, но проработал всего полчаса [видео]

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Двое жителей Казани в Боровом Матюшино соорудили на реке Волга карусель из ледяной глыбы. В частности, к кругу изо льда они установили лодочный мотор.

Несмотря на то, что мужчинам понадобилось несколько суток, чтобы воплотить свою идею, аттракцион проработал лишь полчаса. Именно столько времени потребовалось, чтобы закончился бензин. Покататься на необычной карусели удалось четверым людям. Процесс был заснят на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/685476" frameborder="0"></iframe> Два казанца соорудили на Волге карусель из ледяной глыбы.соцсети

- Они начали пилить лед, но он был слишком толстый - более полуметра. С ним не удалось справиться, поэтому через пару дней парни нашли место, где толщина льда была около 30 сантиметров, - сообщает портал "КошкаКазань".

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