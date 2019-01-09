2019-01-09T12:09:28+03:00
Общество

В Набережных Челнах скончался художник Вячеслав Морозов

Он изображал в своих картинах строящийся город
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Картинной галереи Набережных ЧелновФото: пресс-служба Картинной галереи Набережных Челнов
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В понедельник, 7 января, в Набережных Челнах на 82 году жизни скончался известный художник Вячеслав Морозов. Он внес весомый вклад в развитие художественной жизни города, изображая в своих картинах строящийся татарстанский Автоград.

- Благодаря его творчеству мы увидели всю красоту и лирику Старых Челнов, которые стали своеобразной летописью нашего города. Мощная, экспрессивная, неистовая живопись Вячеслава Морозова навсегда останется звучать в наших сердцах голосом истинного художника, - пишет пресс-служба Картинной галереи Набережных Челнов.

Известно, что Морозов родился в 1937 году. Он окончил Рязанское художественное училище и Московское высшее художественно-промышленное училище. После, в 1977 году, он переехал в Набережные Челны, где начал преподавать в местном училище искусств.

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