В Татарстане начался прием заявок на премию имени Габдуллы Тукая в 2019 году
В Татарстане было объявлен прием заявок на соискание Государственной премии имени Габдуллы Тукая в 2019 году. Их можно предоставить в министерство культуры республики вплоть до 15 февраля.
Известно, что для участия в конкурсе необходимо предоставить работу и ходатайство о выдвижении кандидата в соискатели премии. Помимо этого, министерству можно вверить дополнительные материалы, дающие представление о наиболее значимых элементах авторской работы кандидата.
Отметим, что данная государственная премия ежегодно присуждается за выдающиеся произведения литературы и искусства.
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