2019-01-09T12:51:18+03:00
Звезды

В Татарстане начался прием заявок на премию имени Габдуллы Тукая в 2019 году

Их можно подать вплоть до 15 февраля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: tatarstan.ruФото: tatarstan.ru
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В Татарстане было объявлен прием заявок на соискание Государственной премии имени Габдуллы Тукая в 2019 году. Их можно предоставить в министерство культуры республики вплоть до 15 февраля.

Известно, что для участия в конкурсе необходимо предоставить работу и ходатайство о выдвижении кандидата в соискатели премии. Помимо этого, министерству можно вверить дополнительные материалы, дающие представление о наиболее значимых элементах авторской работы кандидата.

Отметим, что данная государственная премия ежегодно присуждается за выдающиеся произведения литературы и искусства.

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