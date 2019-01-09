2019-01-09T11:33:42+03:00
Происшествия

В Казани в аварию попал автомобиль "скорой помощи"

Авария произошла на перекрестке улиц Московской и Парижской Коммуны
Лика ИСАЕВА
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Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: соцсети
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Авария с участием спецавтомобиля "скорой медицинской помощи" и легковой иномарки произошла в Вахитовском районе столицы Татарстана на перекрестке улиц Московская и Парижской Коммуны. Как сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана, спецавтомобиль вез в больницу пациента. Во время движения у "скорой" были включены звуковой и световые сигналы - "маячки" и сирены, и автомобиль пересекал перекресток на красный сигнал светофора. Дорогу ему уступили водители, которые находились по всем сторонам перекрестка, все, кроме женщины-водителя иномарки. Ее автомобиль выезжал с улицы Парижской Коммуны, и благодаря небольшой скорости в результате столкновения большого ущерба не произошло.

"Скорую" выбросило на тротуар. В салоне на момент аварии находились пациент и фельдшер. Они не пострадали.

- Пациента доставили в больницу на другом автомобиле, - сообщили в минздраве Татарстана.

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