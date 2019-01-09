10 января в казанском поселке Аки на время отключат свет
В 18.00 подача электричества должна быть восстановлена
Причиной таких неудобств станет плановый ремонт линий электропередачФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В четверг, 10 января, в казанском поселке Аки и нескольких некоммерческих садовых товариществах Советского района временно не будет света. Причиной таких неудобств станет плановый ремонт линий электропередач.
В частности, в 9.00 электричество отключат на улицах Садовая, Сосновая, Транспортная поселка Аки и в садовых товариществах "Монтажник" и "Фреон". Свет должен появиться вновь в 18.00 в тот же день.
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