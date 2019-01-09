В Татарстане во время пожара погиб мужчина

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:52:40+03:00

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Пожар в деревне Большое Афонасово в Нижнекамском районе республики начался в ночь на 8 января. В 2.40 в службу "112" дозвонились очевидцы, которые рассказали, что горит одноэтажный жилой дом и надворные постройки на улице Пролетарской.

К приезду огнеборцев сараи, хлев и частично крыша дома горели открытым огнем.

Молодая семья - 27-летний мужчина, его 24-летняя супруга и их двухлетний сын, выбежали из дома самостоятельно.

Пожарным они рассказали, что к ним приходит мужчина без определенного места жительства для очистки снега на территории, помощи семье. В тот вечер они видели его во дворе, и, возможно, сейчас он находится внутри горящих строений.

С огнем удалось справиться, отстояв жилой дом. Общая площадь пожара составила 230 квадратных метров.

Во время разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

- По предварительным даным, причиной пожара стала неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.