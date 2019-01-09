2019-01-09T10:20:54+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе загорелся КАМАЗ, пострадал водитель

Мужчину доставили в больницу
Лика ИСАЕВА
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Огонь вспыхнул, когда водитель решил подогреть свой завтракОгонь вспыхнул, когда водитель решил подогреть свой завтракФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 8 января в 9.56 в Лаишевском районе республики. 48-летний водитель КАМАЗа решил подограть на плитке свой завтрак, и пламя перекинулось на обшивку грузовика. В этот момент автомобиль находился на парковке распределительного центра на 11 километре автодороги 1Р-239 "Казань-Оренбург".

К моменту приезда огнеборцев огонь уже потушили. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Во время тушения огня получил термические ожоги тела и обеих рук 1-2 степени - 30%, водитель. Он госпитализирован в ожоговое отделение РКБ.

- По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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