С 10 января жители Казани смогут сдать свои живые елки
С 10 по 31 января жители Казани смогут избавиться от главного символа новогодних праздников - елки, отнеся ее в соответствующий пункт приема. Специальные контейнеры в городе будут размещены по двум адресам:
- улица Аделя Кутуя,160,
- проспект Победы, 141 (территория зимнего бульвара торгового центра).
Мэрия города отмечает, что деревья принимаются только от физических лиц, елки следует предварительно очистить от мишуры и украшений.
Сдать, словом, можно будет не только елку, но и сосну, пихту и лапник. Известно, что все собранные деревья отправятся в фермерские хозяйства в селе Шеланга Верхнеуслонского района и в селе Альдермыш Высокогорского района. Они пойдут на корм козам зааненской породы, которые очень любят хвойные ветви и кору.