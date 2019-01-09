2019-01-09T10:35:20+03:00
Общество

С 10 января жители Казани смогут сдать свои живые елки

Деревья пойдут на корм козам
Алина ГАБДУЛИНА
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Деревья принимаются только от физических лиц, елки следует предварительно очистить от мишуры и украшенийДеревья принимаются только от физических лиц, елки следует предварительно очистить от мишуры и украшенийФото: Алексей ФОКИН
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С 10 по 31 января жители Казани смогут избавиться от главного символа новогодних праздников - елки, отнеся ее в соответствующий пункт приема. Специальные контейнеры в городе будут размещены по двум адресам:

- улица Аделя Кутуя,160,

- проспект Победы, 141 (территория зимнего бульвара торгового центра).

Мэрия города отмечает, что деревья принимаются только от физических лиц, елки следует предварительно очистить от мишуры и украшений.

Сдать, словом, можно будет не только елку, но и сосну, пихту и лапник. Известно, что все собранные деревья отправятся в фермерские хозяйства в селе Шеланга Верхнеуслонского района и в селе Альдермыш Высокогорского района. Они пойдут на корм козам зааненской породы, которые очень любят хвойные ветви и кору.

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