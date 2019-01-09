В Чувашии жители Порецкого района пожаловались на опасный мост

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:58:17+03:00

Главу республики предупредили о возможной катастрофе в связи с его обрушением

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В соцсетях и группах Чувашии распространены фотографии моста в Порецком районе через реку Суру, который связывает населенные пункты региона. Мост, судя по фотографиям, находится в аварийном состоянии - от ветхости падают куски арматуры, проржавевшие конструкции частично отделились от него. Жители опасаются, что ненадежное стрпоение может рухнуть.

Несмотря на ограничение - 10 тонн, по путепроводу регулярно ездят фуры, чей вес никем не отслеживается. Об этом жителя района не раз сообщали властям и писали главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. В ответ получили письмо, в котором им пообещали заняться этой проблемой.

Со слов жителей Порецкого района, реконструкция моста была оценена в 565 миллионов рублей, но в феврале 2018 года выделили лишь 130 миллионов на частичную реконструкцию социального объекта.