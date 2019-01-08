Пьяные посиделки в Татарстане завершились поножовщиной
Посиделки со спиртным не всегда заканчиваются хорошо. Вот и в Лениногорском районе Татарстана во время распития спиртного произошло ЧП. 7 января в ЦРБ с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализирован 47-летний житель Лениногорска.
Подозреваемого в ранении потерпевшего удалось найти быстро. Им оказался 31-летний безработный мужчина, который ранее уже был судим. Как выяснили полицейские, мужчины вместе выпивали, затем поссорились, а когда словесные доводы закончились, один из собутыльников взял в руку нож и ударил оппонента.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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