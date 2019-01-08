2019-01-08T18:23:52+03:00
Происшествия

Под Нижнекамском в пожаре погиб 59-летний мужчина

Площадь пожара составила 230 квадратных метров
Владимир КРУПСКИЙ
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Пожарные 45 минут боролись с огнем.Пожарные 45 минут боролись с огнем.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Крупный пожар произошел минувшей ночью под Нижнекамском. Около 3:00 в службу спасения поступил звонок из села Большое Афанасово. Очевидцы сообщили, что на одном из участков горят надворные постройки.

Пожарные прибыли на место происшествия. Их встретили 27-летний мужчина, его 24-летняя жена и годовалый ребенок. Они рассказали, что приезжали на дачу только по выходным, а иногда позволяли ночевать в сарае бездомному мужчине, который помогал им чистить снег.

Супруги предположили, что он мог находиться в объятом пламнем сарае. Меж тем, огонь уже успел охватить два сарая и перекинуться на дом. На тушение пожара ушло порядка 45 минут. Под завалами спасатели обнаружили тело 59-летнего мужчны.

В результате сгорели два сарая общей площадью 195 квадратных метров, также огонь повредил кухню кровлю дома. Общая площадь пожара составила 230 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают специалисты.

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