Под Нижнекамском в пожаре погиб 59-летний мужчина

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:23:52+03:00

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Крупный пожар произошел минувшей ночью под Нижнекамском. Около 3:00 в службу спасения поступил звонок из села Большое Афанасово. Очевидцы сообщили, что на одном из участков горят надворные постройки.

Пожарные прибыли на место происшествия. Их встретили 27-летний мужчина, его 24-летняя жена и годовалый ребенок. Они рассказали, что приезжали на дачу только по выходным, а иногда позволяли ночевать в сарае бездомному мужчине, который помогал им чистить снег.

Супруги предположили, что он мог находиться в объятом пламнем сарае. Меж тем, огонь уже успел охватить два сарая и перекинуться на дом. На тушение пожара ушло порядка 45 минут. Под завалами спасатели обнаружили тело 59-летнего мужчны.

В результате сгорели два сарая общей площадью 195 квадратных метров, также огонь повредил кухню кровлю дома. Общая площадь пожара составила 230 квадратных метров. Причину возгорания устанавливают специалисты.