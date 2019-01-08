Казанцев зовут на "Святочные забавы"
Мероприятие пройдет 13 января
Фото: мэрия Казани.
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13 января в Казани состоится традиционный праздник "Святочные забавы", который организует Дом дружбы народов. В программе - концерт, русские народные игры и забавы, а также ярмарка.
- Гости смогут увидеть выступления фольклорных коллективов, для детей будут организованы традиционные русские народные игры. Здесь же можно будет посетить ярмарку изделий народного творчества и сельского хозяйства и многое другое. На сцене в этот день выступят ведущие фольклорные коллективы Казани. По завершению праздника состоится молодежная вечерка, - сообщает информационный центр Дома Дружбы народов.
Начало праздника в 14.00.