В Татарстане прогнозируют снег и до 23 градусов мороза

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:41:55+03:00

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В ближайшие сутки характер погоды на территории Татарстана существенно не изменится. Так, в Казани 9 января будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег, ветер юго-западный умеренный.

Ночью температура воздуха будет варьироваться между отметками в 13 и 15 градусов мороза. При прояснениях до 17 градусов ниже нуля. Днем будет не сильно теплее - 11-13 градусов со знаком "минус".

В целом по Татарстану в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, в большинстве районов республики пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью температура воздуха будет варьироваться от 12 до 17 градусов ниже нуля, при прояснениях до 18-23 градусов мороза, днем максимальная температура воздуха составит 15 градусов со знаком "минус".