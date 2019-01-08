Казанские студенты разработали первый подкаст на татарском языке
Студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ запустили первый в истории подкаст на татарском языке - ТatCast.
- Здесь мы обсуждаем все, что связано с Татарстаном, татарами. Но мы не собираемся ограничиваться только этим. Культура, спорт, политика – это только малая часть того, что нас интересует и о чем хотим поговорить, – пояснил один из ведущих подкаста, студент второго курса ВШЖиМК Ильяс Багауов.
Кроме Ильяса ведущими первого выпуска стали его одногруппницы Чулпан Гарифуллина и Миляуша Гафурова. В выпуске студенты живо обсуждают проблемы переименования аэропортов России, современные памятники известным личностям, творчество татарских блогеров и эстрадных исполнителей.