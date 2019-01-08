Из Казани могут запустить авиарейсы в Липецк
География полетов из Казани с каждым годом только увеличивается. Вот и в 2019 году должны добавиться несколько направлений. В частности, планируется установить авиасообщение с Липецком.
По данным пресс-службы липецкого аэропорта, в нынешнем году одна из авиакомпаний готовится запустить регулярные авиарейсы в Калининград и Казань. При этом, в столицу самого западного региона России самолеты начнутлетать с начала февраля. А вот когда откроется авиасообщение между Липецком и Казанью - пока не ясно.
Отметим, что если авиарейс запустят, то Липецк станет третьим городом в Черноземье, с которым свяжут Казань. Ранее из столицы Татарстана были запущены авиарейсы в Воронеж и Белгород.
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