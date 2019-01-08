2019-01-08T13:21:02+03:00
Происшествия

В Казани три ребенка и их мать отравились угарным газом

К этому привело отсутствие притока воздуха в помещения при использовании газовой колонки
Владимир КРУПСКИЙ
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Пострадавших госпитализировали.Пострадавших госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезный инциден произошел минувшим вечером в Казани. Так, поступил сигнал о том, что в квартире, расположенной в доме №24 по улице Комарова семья из четырех человек отравилась угарным газом.

Как выяснилось, речь идет сразу о трех детях и их матери. Пострадавшие с диагнозом "отравление угарным газом средней тяжести" госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу.

- Предварительная причина происшествия – отсутствие притока воздуха в помещения при использовании газовой колонки, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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