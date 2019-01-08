2019-01-08T12:56:14+03:00
Общество

В Татарстане нашли пропавшего инвалида, которого искали два дня

Мужчина жив, но получил обморожение
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МЧС РТ.Фото: МЧС РТ.
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5 января текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже жителя села Ядыгерь Кукморского района. Отмечалось, что 38-летний мужчина является инвалидом второй группы.

К поискам подключились родственники пропавшего, полицейские, спасатели и волонтеры. Поиски длились более двух дней. Завершились они успешно.

7 января, примерно в 14:04 во время поисков на снегоходе в лесопосадке на окраине села Ядыгерь спасатели обнаружили мужчину, сидящего у дерева, в сознании, с признаками обморожения.

- Спасатели оказали ему первую помощь, на снегоходе доставили его домой, откуда мужчину госпитализировали в Кукморскую ЦРБ с диагнозом «Обморожение I и II степени кожи и подкожной клетчатки обеих коленных суставов, ягодичной области слева». Госпитализирован в хирургическое отделение, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

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