Гала-концерт казанского фестиваля "Добрая волна" покажут на федеральном канале

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:12:52+03:00

Увидеть выступления юных исполнителей и звезд отечественной эстрады можно будет в эфире НТВ

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Как и сообщалось ранее, гала-концерт фестиваля "Добрая волна", который состоялся в Казани 30 ноября прошлого года, можно будет увидеть на федеральном канале. Мероприятие покажет НТВ. Причем, эфир запланирован на сегодня, 8 января. Начало - в 12:00.

Напомним, фестиваль "Добрая волна" стартовал в 2017 году как совместная инициатива мэрии Казани и Академии популярной музыки Игоря Крутого. В 2018 году «Добрая Волна» стала всероссийской. Отборочные этапы фестиваля прошли в 10 городах России. Лауреаты и победители отборочных этапов – более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья – были приглашены к участию в финале фестиваля в Казани.

В финальном гала-концерте дети выступили на одной сцене с такими звездами, как Филипп Киркоров, Валерия, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Дина Гарипова и др. Каждый победитель фестиваля получил денежную премию для занятий творчеством и возможность исполнить свою заветную мечту.