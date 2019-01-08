Казанцев научат кататься на коньках на Черном озере

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:15:58+03:00

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Новогодние праздники постепенно подходят к концу, но массовые мероприятия пока и не думают завершаться. Так, сегодня, 8 января, всех любителей активного отдыха ждут в парке "Черное озеро".

В 12:00 там состоится мастер-класс по катанию на коньках. На бесплатном занятии ждут всех желающих, кто хочет научиться "резать лед" или узнать для себя что-то новое.

В 14.00 в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет детская программа "Снеговик-Почтовик и его друзья" , где герои действия - Колотун Бабай и Метелица должны доставить Деду Морозу волшебный сундук с чудесами, но на их пути встает Злодей. На помощь героям спешит Снеговик-Почтовик, который поможет доставить письма детей к Дедушке Морозу.