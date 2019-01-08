"Ак Барс" потерпел первое поражение в 2019 году, уступив "Витязю"

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:56:05+03:00

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2019 год "Ак Барс" начал ударно, обыграв "Авангард" и "Салават Юлаев". Впрочем, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и победная серия казанской команды прервалась. Свое первое поражение в новом году подопечные Билялетдинова потерпели в Подольске, где уступили местному "Витязю".

Подмосковные хоккеисты отчаяно бьются за место в плей-офф. Победа над обладателем Кубка Гагарина могла улучшить шансы "Витязя" на место в восьмерке. Хозяева льда начали успешно и уже на 6 миуте Миро Аалтонен открыл счет в матче.

Отыгрались "барсы" еще в первом периоде. С броском Основина голкипер "Витязя" справился, но первым на добивании был Галиев. 1:1.

В дебюте второго периода казанцы промаргали быструю атаку хозяев льда. Семин вывел Аалтонена оди на один с голкипером "Ак Барса" Подъяпольским и финский легионер рализовал свой момент, оформив, тем самым, дубль.

До конца матча счет на табло так и не изменился. 2:1 - победа "Витязя".