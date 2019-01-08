2019-01-08T08:56:05+03:00
Спорт

"Ак Барс" потерпел первое поражение в 2019 году, уступив "Витязю"

Подмосковный клуб был сильнее казанцев 2:1
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

2019 год "Ак Барс" начал ударно, обыграв "Авангард" и "Салават Юлаев". Впрочем, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и победная серия казанской команды прервалась. Свое первое поражение в новом году подопечные Билялетдинова потерпели в Подольске, где уступили местному "Витязю".

Подмосковные хоккеисты отчаяно бьются за место в плей-офф. Победа над обладателем Кубка Гагарина могла улучшить шансы "Витязя" на место в восьмерке. Хозяева льда начали успешно и уже на 6 миуте Миро Аалтонен открыл счет в матче.

Отыгрались "барсы" еще в первом периоде. С броском Основина голкипер "Витязя" справился, но первым на добивании был Галиев. 1:1.

В дебюте второго периода казанцы промаргали быструю атаку хозяев льда. Семин вывел Аалтонена оди на один с голкипером "Ак Барса" Подъяпольским и финский легионер рализовал свой момент, оформив, тем самым, дубль.

До конца матча счет на табло так и не изменился. 2:1 - победа "Витязя".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Азмун может покинуть "Рубин" и вернуться на родину
Гала-концерт казанского фестиваля "Добрая волна" покажут на федеральном канале
Казанцев научат кататься на коньках на Черном озере
Рождество 2019 в Чувашии: в праздничных богослужениях приняли участие около 21 000 человек
Ночью 8 января в Татарстане температура воздуха может опустится до -28 градусов
В Казани собака пробыла в капкане два дня, пока ее не выручили спасатели
В Татарстане более 1 200 ребят вступили в школьные лесничества
Рухнувший в Татарстане «Анкор банк» выплатил кредиторам более 223,5 миллионов рублей
Мэр Казани поздравил горожан с Рождеством 2019
7 января днем Казань от снега будут чистить более 300 рабочих
Новогодние «гастроли»: полицейские Казани задержали воров домушников
В Татарстане отец и сын отправились на рыбалку и едва не замерзли насмерть
Митрополит Феофан поздравил татарстанцев с Рождеством
Профессор Эдинбургского университета перевел на английский язык произведение "Нарспи" Константина Иванова