2019-01-07T15:30:54+03:00
Дом. Семья

В Казани собака пробыла в капкане два дня, пока ее не выручили спасатели

Все это время собака лаяла и скулила, зовя на помощь [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне в 15.38 на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в казанском поселке Нагорный на территории садов «Медик» в течение двух суток страдает собака. Она постоянно лаяла и скулила, зовя на помощь.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Как установила прибывшая дежурная смена спасателей, животное случайно попало в расставленный капкан. Собаку в итоге спасли от неминуемой гибели, освободив из ловушки. Сообщает МЧС Татарстана.

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