Рухнувший в Татарстане «Анкор банк» выплатил кредиторам более 223,5 миллионов рублей
Всего организация должна свыше 6,2 миллиарда рублей
Банк задолжал деньги 786 кредиторам.
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Согласно информации Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», конкурсного управляющего «Анкор банка», рухнувший в 2017 году банк выплатил кредиторам более 223,5 миллиона рублей.
Всего он должен свыше 6,2 миллиарда рублей 786 кредиторам. Из этой суммы более 5,2 миллиарда рублей относится к первой очереди реестра.
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