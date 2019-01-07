Рухнувший в Татарстане «Анкор банк» выплатил кредиторам более 223,5 миллионов рублей

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:40:45+03:00

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Согласно информации Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», конкурсного управляющего «Анкор банка», рухнувший в 2017 году банк выплатил кредиторам более 223,5 миллиона рублей.

Всего он должен свыше 6,2 миллиарда рублей 786 кредиторам. Из этой суммы более 5,2 миллиарда рублей относится к первой очереди реестра.