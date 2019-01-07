2019-01-07T14:40:45+03:00
Экономика

Рухнувший в Татарстане «Анкор банк» выплатил кредиторам более 223,5 миллионов рублей

Всего организация должна свыше 6,2 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Банк задолжал деньги 786 кредиторам.Банк задолжал деньги 786 кредиторам.
Изменить размер текста:

Согласно информации Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», конкурсного управляющего «Анкор банка», рухнувший в 2017 году банк выплатил кредиторам более 223,5 миллиона рублей.

Всего он должен свыше 6,2 миллиарда рублей 786 кредиторам. Из этой суммы более 5,2 миллиарда рублей относится к первой очереди реестра.

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Казани поздравил горожан с Рождеством 2019
7 января днем Казань от снега будут чистить более 300 рабочих
Новогодние «гастроли»: полицейские Казани задержали воров домушников
В Татарстане отец и сын отправились на рыбалку и едва не замерзли насмерть
Митрополит Феофан поздравил татарстанцев с Рождеством
Профессор Эдинбургского университета перевел на английский язык произведение "Нарспи" Константина Иванова
В канун Рождества храмы Татарстана были проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности
Жительница Чебоксар потеряла более 30 тысяч рублей, поверив в денежный выигрыш своей дочери
В Татарстане создали новый информационный ресурс для родителей
7 января в Национальном музее Татарстана пройдет штурм снежной крепости
В Набережных Челнах построят новый жилой комплекс
Владыка Феофан встретит Рождество в казанском храме Сошествия Святого Духа
В Набережных Челнах ищут пропавшего поэта-песенника Игоря Сокольникова
Рождественская ночь - 2019: график работы городского транспорта в Нижнекамске и Набережных Челнах
Автоинспекторы Татарстана помогли замерзающему на трассе водителю
В Казани скончался гитарист группы "Макс и Ко"
В Татарстане из-за снегопада ограничили движение транспорта на трассах
В Татарстане во время пожара в частном доме пострадал мужчина
Среди спасенных в Ираке 30 российских детей оказалась девочка из Татарстана
МЧС Татарстана предупреждает об опасности схода снега с крыш и оврагов
В Казани во время пожара отравились маленькие дети
В Казани в больнице скончался раненный в голову во время стрельбы директор ломбарда
Казанцам покажут фильм "Путь домой"
В Татарстане перевернулся микроавтобус с пассажирами
СУ СКР Татарстана возбудил уголовное дело по факту стрельбы полицейским по агрессивному мужчине
В Казани прощаются с писателем Мусагитом Хабибуллиным