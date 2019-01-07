Ночью 8 января в Татарстане температура воздуха может опустится до -28 градусов

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:02:38+03:00

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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, ночью 8 января минимальная температура воздуха на территории республики составит от -17 до -22 градусов (в Казани от -18 до -20). А при прояснениях может ударить настоящий мороз – от -23 до -28 градусов.

При этом как днем, так и ночью в Татарстане сильных осадков и метелей не ожидается. Лишь в отдельных районах пройдет небольшой снег. В светлое время суток температура воздуха в этот вторник максимум будет от -13 до -18 (в Казани от -13 до -15).

Что же касается последующих двух дней – 9 и 10 января, то ночью будет все также морозно – при прояснениях до -24 градусов. Сильных осадков не ожидается, на дорогах гололедица.