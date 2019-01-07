Рождество 2019 в Чувашии: в праздничных богослужениях приняли участие около 21 000 человек

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:04:46+03:00

Порядок и безопасность прихожан обеспечивали более 700 полицейских, росгвардейцев и дружинников

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Мероприятия, посвященные празднованию Рождества 2019 в Чувашии, прошли без происшествий, сообщает МВД республики.

Так, по данным ведомства, в ночь с 6 на 7 января в прошедших богослужениях, который были проведены в 161 церкви и храмах, приняли участие около 21 000 человек.

За порядком и безопасностью прихожан следили более 700 полицейских, сотрудников Росгвардии, народных дружинников и внештатников.