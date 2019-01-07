2019-01-07T15:18:59+03:00
Общество

В Татарстане более 1 200 ребят вступили в школьные лесничества

Средний возраст детей в этих организациях 14 лет
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: minleshoz.tatarstan.ruФото: minleshoz.tatarstan.ru
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По данным Минлесхоза Татарстана, на данный момент в рядах 40 школьных лесничеств республики состоит более 1 200 ребят. Средний возраст участников этих объединений составляет 14 лет.

За прошедший год дети приняли участие в различных региональных акциях. В частности, это «День птиц», «День посадки леса» и «Береги лес от пожара».

Зимой члены школьных лесничеств продолжают свою деятельность. Так, например, сейчас ребята принимают участие в акциях «Живи, ель» и «Покормите птиц зимой».

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