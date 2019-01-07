Мэр Казани поздравил горожан с Рождеством 2019

7 Янв. 2019 2019-01-07T14:04:25+03:00

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7 января мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Рождеством 2019.

- На протяжении столетий этот праздник дарит людям негасимый свет веры и надежды, поддерживает нравственные идеалы, наполняет милосердием, состраданием и добром. Сегодня в Казани мирно живут люди разных религий. Руководствуясь принципами взаимоуважения, терпимости и толерантности, вместе мы трудимся во имя процветания нашего родного города и еще более комфортной жизни для всех горожан. От всей души желаю православным и всем жителям Казани, празднующим Рождество Христово, крепкого здоровья и благополучия, мира и успехов во всех начинаниях! Пусть в ваших семьях всегда царят радость, любовь и согласие! – говорится в официальном сообщении градоначальника.

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