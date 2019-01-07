Новогодние «гастроли»: полицейские Казани задержали воров домушников

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:23:47+03:00

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В конце декабря в полицию Казани поступили сразу два заявления о краже. Из частных домов горожан в поселке Вознесение пропали деньги и драгоценности.

Во время обхода поселка полицейские узнали, что при похожих обстоятельствах было совершено еще два проникновения в дома казанцев. Правда, в те разы воры ничего не взяли. Возможно их кто-то спугнул.

Выходили они на дело днем и промышляли исключительно в частном секторе, на окраине. Залезали в дом через разбитые окна. Добычей становились драгоценности, дорогая одежда и электроника. Общая сумма причиненного домушниками ущерба составила около 250 тысяч рублей.

В итоге полицейские вышли на след подозреваемых. 25-летний житель Чечни, а также его 34-х и 36-ти летние подельники из Казахстана были задержаны в придорожной гостинице на трассе М-7.

- Свою вину они признали частично. В ходе обыска была изъята часть украденных золотых украшений и куртка, - сообщают в УМВД Казани.