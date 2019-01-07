В Татарстане отец и сын отправились на рыбалку и едва не замерзли насмерть

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:49:36+03:00

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Накануне вечером на единый номер «112» позвонили рыбаки из Камско-Устьинского района Татарстана с сообщением о том, что они заблудились в темноте, не могут найти берег и замерзают.

К ним на помощь направились спасатели на судне на воздушной подушке «Славир-9». В итоге были спасены 53-летний мужчина и его 30-летний сын. Их доставили на берег, медпомощь спасенным не понадобилась. Сообщают в МЧС Татарстана.

Выяснилось, что едва не замерзшие насмерть рыбаки приехали из Йошкар-Олы на собственном авто. Его они оставили на берегу и отправились на лед. Мужчины видимо увлеклись ловом, во время их возвращения обратно к машине стемнело, и они потеряли ориентир.