Митрополит Феофан поздравил татарстанцев с Рождеством

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:24:10+03:00

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В канун Рождества, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поздравил жителей республики.

- В этот святой и великий день мы прославляем Рождество Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, чтим Боговоплощение. Прошедший 2018-й год был поистине годом благости Господней, очередным годом возрождения и развития Православия, укрепления мира и согласия на благословенной земле Татарстана. Я благодарю каждого из вас, кто своими трудами и молитвами внес вклад в это созидательное развитие. Благодарю и руководство Республики Татарстан, и лично Президента Рустама Нургалиевича Минниханова за неизменную поддержку нашей Святой Церкви, ее инициатив и начинаний. О семье, о детях, о нашем с вами будущем должны мы помнить и в эти Рождественские дни, взирая на икону праздника и видя на ней Богомладенца Христа, Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа, даря нашим родным радость, тепло и заботу, вместе прославляя рождение Спасителя мира, – говорится в официальном обращении.