В канун Рождества храмы Татарстана были проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:26:18+03:00

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В воскресенье, 6 января, в преддверии Рождества Христова ГУ МЧС России по Татарстану проводится проверка на соответчике объектов Русской Православной Церкви требованиям пожарной безопасности.

Известно, что проведение праздничных мероприятий на территории республики запланировано на 241 объекте. Из них 217 - храмы, соборы, церкви и монастыри, а 24 - приходы, молебные дома и часовни. 15% них находятся в Казани, 16% - в Нижнекамском, 14% - в Лаишевском, 13% - в Зеленодольском, 11% - в Пестречинском, 10% - в Алексеевском, 9% - Дрожжановском и Елабужском, 8% - в Мамадышском, 7% - в Альметьевском и Буинском районах, а еще 5% - в Набережных Челнах. Мерам пожарной безопасности проинструктировано 2 280 человек.

7 января на праздничных мероприятиях запланировано дежурство 230 сотрудников пожарной охраны.

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