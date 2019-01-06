2019-01-06T16:08:43+03:00
Происшествия

Жительница Чебоксар потеряла более 30 тысяч рублей, поверив в денежный выигрыш своей дочери

Сейчас стражи порядка устанавливают личности злоумышленников
Алина ГАБДУЛИНА
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Для получения приза злоумышленники попросили назвать реквизиты банковской карты и код, который пришел на телефон пострадавшейДля получения приза злоумышленники попросили назвать реквизиты банковской карты и код, который пришел на телефон пострадавшейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В пятницу, 4 января, 49-летняя жительница Чебоксар обратилась в полицию с заявлением о похищении денег с ее банковской карты. Она объяснила, что стала жертвой интернет-мошенников, которые написали ее 12-летней дочери.

Со слов женщины, ее дочь получила в одной из социальных сетей сообщение о денежном выигрыше в размере 45 тысяч рублей. Однако для получения этих денег девочку попросили назвать реквизиты банковской карты. Она рассказала об этом матери. Та, в свою очередь, сначала засомневалась, но после поверила в удачу. В частности, положительные отзывы на странице злоумышленников заставили ее называть реквизиты карты и специальный код, который после пришел на ее телефон.

После со счета жительницы Чебоксар были похищены более 30 тысяч рублей. Сейчас стражи порядка устанавливают личности злоумышленников.

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