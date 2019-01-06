Профессор Эдинбургского университета перевел на английский язык произведение "Нарспи" Константина Иванова

6 Янв. 2019 2019-01-06T18:10:36+03:00

В переводе Питера Франса за рубежом ранее были изданы стихи чувашского поэта Геннадия Айги

Такой вариант поэмы уже издали в Чувашии

Изменить размер текста: A A

В Чувашии впервые издали книгу Константина Иванова «Нарспи» на английском языке. Поэму ранее перевел почетный профессор Эдинбурского университета и председатель поэтической ассоциации в Шотландии Питер Франс. Большую помощь Франсу оказал известный литературовед и переводчик Атнер Хузангай.

В новой книге жители республики смогут прочесть любимое произведение сразу на трех языках: чувашском, русском и английском. Отмечается, что перевод на русский язык максимально близко к оригиналу. Помимо этого, издание дополняют красочные иллюстрации, в числе которых имеются репродукции картин Анатолия Миттова.

Фото: gov.cap.ru

Известно, что в переводе Питера Франса за рубежом ранее были изданы стихи чувашского поэта Геннадия Айги.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен