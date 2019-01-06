Владыка Феофан встретит Рождество в казанском храме Сошествия Святого Духа
Стало известно, что митрополит Казанский и Татарстанский Феофан встретит один из главных христианских праздников, Рождество Христово, в храме Сошествия Святого Духа. Литургия начнется в воскресенье, 6 января, в 23.30.
А утром накануне праздника владыка Феофан провел утреннюю божественную литургию в Никольском соборе, расположенном на пешеходной улице Баумана. Он поздравил всех православных татарстанцев наступающим праздником и пожелал всем мира, как душевного, так и в отношениях между людьми.
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