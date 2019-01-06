2019-01-06T12:13:52+03:00
Общество

Владыка Феофан встретит Рождество в казанском храме Сошествия Святого Духа

Начало литургии назначено на 23.30 6 января
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: tatmitropolia.ruФото: tatmitropolia.ru
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Стало известно, что митрополит Казанский и Татарстанский Феофан встретит один из главных христианских праздников, Рождество Христово, в храме Сошествия Святого Духа. Литургия начнется в воскресенье, 6 января, в 23.30.

А утром накануне праздника владыка Феофан провел утреннюю божественную литургию в Никольском соборе, расположенном на пешеходной улице Баумана. Он поздравил всех православных татарстанцев наступающим праздником и пожелал всем мира, как душевного, так и в отношениях между людьми.

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