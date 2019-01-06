7 января в Национальном музее Татарстана пройдет штурм снежной крепости

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:16:48+03:00

Помимо этого, в нем проведут имитацию военных действий 1812 года

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В понедельник, 7 января, Национальный музей Татарстана тоже отметит Рождество Христово. Празднование начнется в 12.00 с показательных выступлений под название "Фехтовальные истории" во дворе музея.

С 13.00 в залах пройдет интерактивное занятие "Рождество 1812 года – День победы в Отечественной войне 1812 года". В то же время начнут работать интерактивные точки "Оружие 1812 года", "Кивер, ранец, эполет".

В 14:00 вновь во дворе начнется представление «Последний бой войны». Гости смогут увидеть стрельбу и имитацию боевых действий 1812 года. Позже, в 15:00, здесь состоится "штурм снежной крепости". Действо будет представлять собой метание снежков и схватки на мягких дубинках.

В музее весь день будет работать выставка "Музейные чудеса под Новый год".

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