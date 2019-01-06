В Набережных Челнах построят новый жилой комплекс
В поселке Сидоровка Набережных Челнов в 2019 году начнется строительство нового жилого комплекса. На территории, где раньше располагался профлицей №76, появятся три высотных дома. Известно, что строительная компания уже провела переговоры с финским архитектурным бюро.
"Челнинские известия" отмечают, что среди интересных технических решений финнов было отмечено отсутствие технического этажа. Коммуникации, которые обычно располагаются там, финны прячут в местах общего пользования под перекрытием последнего этажа.
Когда именно начнется строительство пока неизвестно.
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