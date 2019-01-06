В Набережных Челнах ищут пропавшего поэта-песенника Игоря Сокольникова

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:05:04+03:00

55-летний мужчина ушел из дома 28 декабря, но до сих пор не вернулся обратно

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В Набережных Челнах родные и близкие ведут активные поиски 55-летнего Андрея Сокольникова. Мужчина вышел из дома после обеда 28 декабря и пропал.

В последний раз Андрея видели, когда на нем была темная зимняя куртка и черная кожаная кепка. Рост мужчины составляет около 169 сантиметров, он имеет обычное телосложение. Поисками пропавшего сейчас занимаются и волонтеры поисково-спасательного отряда "Челны Поиск Василиса".

Андрей Сокольников - известный в городе поэт-песенник и член клуба авторской песни.

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