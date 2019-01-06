2019-01-06T15:59:23+03:00
Общество

Рождественская ночь - 2019: график работы городского транспорта в Нижнекамске и Набережных Челнах

Изменения будут связаны с проведением праздничных богослужений в православных храмах городов
Алина ГАБДУЛИНА
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Это будет связано с проведением праздничных богослужений в православных храмах городаЭто будет связано с проведением праздничных богослужений в православных храмах городаФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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В Рождество Христово, 7 января, в Набережных Челнах и Нижнекамске изменится график работы общественного транспорта. Это будет связано с проведением праздничных богослужений в православных храмах городов.

Так, в татарстанском Автограде автобусы будут ходить с 02:30 по проспекту Чулман от Свято-Вознесенского собора до остановки "Автостанция" и по проспекту Мира от храма Рождества Христова (проспект Автозаводский) до остановки "Автостанция".

Вместе с тем, в Нижнекамске 6 января автобусы будут курсировать до 23.00, а 7 января с 02.00 по особой схеме: от автовокзала по городу через остановку 44 микрорайон (храм Рождества Христова), далее к храму Воскресения Христова (Мурадьяна, 5) и обратно по городу.

Трамвай по маршруту №2 до поселка Красный Ключ будет ездить до 0.00, обратно с 02.00 часов. Автобус до Покровского храма села Афанасово будет отправляться от автовокзала в 22.00, а обратно также в 2 часа ночи.

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