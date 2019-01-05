Автоинспекторы Татарстана помогли замерзающему на трассе водителю

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:51:14+03:00

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Житель Казани направил в Управление ГИБДД МВД Татарстан письмо, в котором он поблагодарил сотрудников ДПС. Он попал в неприятность, когда на своем автомобиле возвращался из Оренбурга в Казань по ночной трассе. Автомобиль сломался, и водитель едва не замерз на 256 километре на территории Альметьевского района республики. Самостоятельно починить легковушку мужчина не смог, к тому же, пытаясь устранить неисправность автомобиля, водитель начал замерзать.

Мимо проезжали сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД Татарстана старший лейтенант полиции Ильдар Шайхнуров и лейтенант полиции Алексей Горбунов. Они, заметив знак аварийной остановки, и подошли спросить, чем смогут помочь.

Замерзшего водителя напоили горячим чаем, обогрели в салоне патрульного автомобиля, и отвезли в ближайший автомагазин. Там мужчина смог купить необходимую деталь и починить автомобиль. Только тогда, когда автомобиль попашего в беду казанца смог тронуться с места, автоинспекторы уехали.