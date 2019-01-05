В Казани скончался гитарист группы "Макс и Ко"

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:45:17+03:00

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О печальной новости сообщил сегодня, 5 января, лидер и солист группы "Макс и Ко" Максим Журавлев. На своей странице в соцсетях он написал:

"Друзья, ужасная новость. Вчера вечером, 4 января, остановилось сердце Дениса Матвеева. Моего друга и музыканта Макс и Ко. Прошу сохранять такт и понимание, и не тревожить расспросами его семью и близких. Все в шоке. Подробности прощания, где, когда и во сколько сообщу здесь, как только будет известно".

Рок-н-ролл бэнд "Маск и Ко" исполняет авторскую музыку. В составе группы до 4 января 2019 года были: Макс Журавлев - гитара, вокал, Дима Соломатин - бас, Денис Матвеев - лид гитара и Раф Абдуллин - ударные.