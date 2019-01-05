В Татарстане из-за снегопада ограничили движение транспорта на трассах

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:13:45+03:00

На трассах республики ожидаются метель и гололедица Фото: Из материалов пресс-службы

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Непогода ввела коррективы в дорожное движение на трассах Татарстана. Госавтоинспекция республики в связи с возникновением неблагоприятных метеорологических и дорожных услови с 17.00 в субботу, 5 января, ввела временное ограничение для движения автобусов и грузовиков на автодорогах республики. Сделано это было в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Такие сложные погодные условия - сильный снег и метель с ухудшением видимости, сильный ветер порывами до 17 метров в секунду, сохранятся и в воскресенье, 6 января. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

УГИБДД МВД Татарстана рекомендует водителям по необходимости воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, и строго напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД.

- Все водители должны быть крайне внимательными и осторожными, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики. - Все водители и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети должны перевозиться в креслах.