2019-01-05T15:57:15+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в частном доме пострадал мужчина

ЧП произошло в Альметьевском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Пожар в деревянном доме начался днем в пятницу, 4 январяПожар в деревянном доме начался днем в пятницу, 4 январяФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в частном доме на улице Верхней в селе Зай-Чишма Альметьевского района республики произошел 4 января, в пятницу, в 16.30. 57-летний хозяин дома попытался потушить огонь самостоятельно, но безуспешно. Во время тушения пожара он получил ожоги рук 1-2 степени, и его на "скорой" госпитализировали в ближайшую медсанчасть.

К приезду огнеборцев одноэтажный бревенчатый жилой дом общей площадью 72 квадратных метра был полностью объят огнем. Пламя потушили, но зданию причинен значительный ущерб.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

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